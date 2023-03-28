Запредельно смешная история.

Видео дня

Криворукие российские пропагандисты сняли бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают по ним огонь.

То, что видео является постановочным, нормальному человеку ясно с первого взгляда. Хотя бы по актерской игре. Тем не менее военкоры-дегенераты, московские пропагандисты и прочая z-шваль принялись разгонять его, сопровождая причитаниями о "кровожадных бандеровцах".

Разумеется, видео довольно быстро разоблачили. Авто "нацистов" оказалось российским, а снимали постановку на окраине Донецка (даже место удалось установить).

Фейковость ролика признали даже военкоры-дегенераты, которые сами его и распространяли. Но это не стало помехой для российского МИДа, который выложил это бездарное д*рьмо в свой официальный Твиттер и продолжает выдавать его за чистую монету.

Просто наглядная история о том, как создается вся ложь Кремля об "украинских нацистах". Можно в учебники включать.