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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Блог | Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об "украинских нацистах"

Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об 'украинских нацистах'

Запредельно смешная история.

Видео дня

Криворукие российские пропагандисты сняли бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают по ним огонь.

То, что видео является постановочным, нормальному человеку ясно с первого взгляда. Хотя бы по актерской игре. Тем не менее военкоры-дегенераты, московские пропагандисты и прочая z-шваль принялись разгонять его, сопровождая причитаниями о "кровожадных бандеровцах".

Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об ''украинских нацистах''
Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об ''украинских нацистах''

Разумеется, видео довольно быстро разоблачили. Авто "нацистов" оказалось российским, а снимали постановку на окраине Донецка (даже место удалось установить).

Фейковость ролика признали даже военкоры-дегенераты, которые сами его и распространяли. Но это не стало помехой для российского МИДа, который выложил это бездарное д*рьмо в свой официальный Твиттер и продолжает выдавать его за чистую монету.

Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об ''украинских нацистах''
Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об ''украинских нацистах''

Просто наглядная история о том, как создается вся ложь Кремля об "украинских нацистах". Можно в учебники включать.

Наглядная история о том, как создается ложь Кремля об ''украинских нацистах''
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