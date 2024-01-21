Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев принял участие в презентации антологии "Война эпохи постмодерна. Испытание огнем", которая прошла в Национальном музее литературы. В антологии содержатся прозаические произведения, а также публицистика и эссе известных украинских писателей на тему русско-украинской войны.

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Об этом сообщили в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

"Многие авторы написали правдивые слова о начале и ходе сопротивления коварному агрессору, о героических подвигах украинских защитников и защитниц. Это их видение победоносной борьбы военнослужащих и гражданских граждан за независимость и свободу Украины, их осмысление большого испытания для нашего народа, обусловленного нашим вторжением землю", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий поблагодарил всех, кто принял участие в создании антологии.

Присоединился к написанию книги и помощник командующего стратегическими коммуникациями полковник Евгений Силкин. Он вспомнил, как встретил широкомасштабную войну наряду с генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и это послужило толчком к написанию раздела под названием "Мы изменили ход войны". Он подчеркнул, что книги, изданные во время войны, останутся нашим потомкам как документ эпохи.

Евгений Силкин подчеркнул важность антологии и отметил, что Вооруженные Силы стоят на защите Украины и делают все возможное, чтобы враг не добился успеха ни в одном из направлений.

Книга "Война эпохи постмодерна. Испытание огнем", вышедшей в издательстве "Саммит-Книга", будет в свободном доступе, в том числе и в школьных библиотеках.