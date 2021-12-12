Наев поздравил военных с Днем сухопутных войск: мужеством и героизмом завоевали уважение

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских военнослужащих с Днем сухопутных войск. Этот праздник отмечают ежегодно 12 декабря, в этом году он выпал на воскресенье.

Наев обратился к воинам и сказал, что пехотинцы завоевали большое уважение своим мужеством и героизмом. Он добавил, что Сухопутные войска ВСУ были, есть и будут особой гордостью многих поколений наших защитников. Видеопоздравление было опубликовано на странице ОС ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть, нажмите страницу до конца).

Видео дня

Командующий ОС отметил, что представители украинских Сухопутных войск достойно проявили и проявляют себя в тяжелых условиях АТО и ООС, демонстрируя профессионализм и мастерство. Наев подчеркнул, что воины, защищающие Украину, уже который год подряд отмечают свой профессиональный праздник в условиях войны с Россией.

Он поблагодарил побратимов за их преданность, верность присяге и примерное исполнение обязанностей.

"Убежден, что благодаря нашим общим усилиям территориальная целостность и суверенитет Украины всегда будут надежно защищены", – сказал Наев, вспомнив перед этим всех павших в боях солдат.

Он пожелал украинским воинам счастья, согласия, достатка и сил для новых свершений.

Как сообщал OBOZREVATEL, День сухопутных войск Украины был установлен указом президента Леонида Кучмы в 1997 году. В этот день украинцы чествуют самый многочисленный самостоятельный вид ВСУ. Поздравления к празднику – по ссылке.