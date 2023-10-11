Наев передал партию помощи больницы в Чернигове и посетил парня, пострадавшего в результате удара РФ. Видео
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев посетил Черниговскую областную детскую больницу.
Об этом он рассказал на своей официальной странице в Facebook.
Здесь лечится Кирилл, который 30 сентября пострадал в результате артиллерийских обстрелов российской федерации. Парень уже выздоровел и чувствует себя очень хорошо.
Наев имел возможность подарить ему планшет и некоторые вещи, а самой больнице были переданы соответствующие медицинские инструменты, одежда и дорогостоящие лекарства.
"Это помощь от партнеров. В рамках гражданско-военного сотрудничества мы продолжаем поддерживать все лечебные учреждения, в том числе детские", – говорится в сообщении.