'Надо продолжать жить': Геннадий из Херсона прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Геннадий, житель одного из деоккупированных сел Херсонской области, наступил на вражескую мину. В первые же минуты сумел наложить на ногу пояс вместо жгута.

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"Это огромная польза для людей, спасибо за столь большую работу и помощь в реабилитации пострадавшим в войне.

И добавляет, что в первые мгновения после ранения, осознав, что произошло, думал о том, что нужно продолжать жить.

"Геннадий находился у нас в результате минно-взрывной травмы. Он получил физиотерапевтическое лечение, грязелечение, посещал бассейны – минеральный и термальный и консультации психолога. Оксана Фридманская.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).