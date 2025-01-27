"Надо продолжать жить": Геннадий из Херсона прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова
Геннадий, житель одного из деоккупированных сел Херсонской области, наступил на вражескую мину. В первые же минуты сумел наложить на ногу пояс вместо жгута.
"Это огромная польза для людей, спасибо за столь большую работу и помощь в реабилитации пострадавшим в войне.
И добавляет, что в первые мгновения после ранения, осознав, что произошло, думал о том, что нужно продолжать жить.
"Геннадий находился у нас в результате минно-взрывной травмы. Он получил физиотерапевтическое лечение, грязелечение, посещал бассейны – минеральный и термальный и консультации психолога. Оксана Фридманская.
В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).