'Надо продолжать мечтать': продюсер Алексей Гончаренко рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Из-за полномасштабной войны украинский продюсер Алексей Гончаренко – создатель таких популярных телепроектов, как "От пацанки до барышни", "Танцы со звездами" и "Фабрика звезд" – потерял все, над чем работал годами. Его продакшн-компания приостановила все проекты. Но самый большой удар был впереди. Алексей потерял самого родного человека – мать. Свою историю он рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В интервью Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Ринату Ахметову, украинский продюсер признался, что пережил смерть мамы легче, чем ожидал, и отпустил самого родного человека со светлой грустью.

"Мы прожили, я говорю, мы выпили эту жизнь с ней полностью. Мы путешествовали, мы жили в одном месте, мы были все время на связи и то, что мне уже потерять маму не в 20, не в 30, а в свои 52 и столько лет прожить – я считаю это счастьем", – подчеркнул продюсер.

Так же тяжело было Алексею Гончаренко найти силы пережить кризис в работе во время войны. Сначала он пытался не отчаиваться, а затем начал придумывать новые проекты, которые сможет реализовать уже после победы. Продюсер признался: война научила его радоваться каждому дню и не откладывать жизнь потом.

"Мы в Киеве, мы живем, есть возможность работать, мечтать, действовать и создавать украинские проекты. Теперь я часто сравниваю свою жизнь с мартом 2022 года, когда вокруг была только руина, и не было понятно, будет ли здесь еще жизнь вообще", – говорит Алексей.

Смотрите историю Алексея Гончаренко по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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