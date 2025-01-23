'Надо идти и побеждать': Сырский призвал мужчин не сомневаться и вставать на защиту Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский призвал украинских граждан не колебаться и идти выполнять свою конституционную обязанность по защите страны. В армии уже построена система, благодаря которой любой человек может принести максимальную пользу стране.

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Об этом он сказал в интервью "Радио Байрактару". Главком ВСУ также отметил, что украинские воины должны готовиться к наступлению.

"Прежде всего, не нужно сомневаться, идти ли в ВСУ, а нужно выполнить свою конституционную обязанность. У нас настолько гибкая и демократическая система, что ты можешь выбрать часть и профессию, к чему ты имеешь способности или опыт", – подчеркнул Александр Сырский.

Он уточнил: если гражданин добровольно выбирает через рекрутинговые центры бригаду, которая "имеет традиции", или хочет стать оператором БпЛА, то он может это сделать.

"Поэтому не нужно бояться. Надо идти и побеждать", – призвал главком ВСУ.

По его словам, у армии на войне "никогда не бывает достаточно" сил и средств.

"Я не припомню ни одной войны, когда хватало бы. Я надеюсь, что у наших врагов тоже не хватает, и еще больше, чем у нас. Поэтому воюем тем, чем имеем. И то, что есть, мы должны просто рационально применять", – пояснил Александр Сырский.

Но продолжающаяся Курская операция значительно мотивировала Силы обороны. Поэтому украинские военные готовятся к еще одному, новому контрнаступлению, отметил главком ВСУ.

"Курская операция значительно мотивировала и наш личный состав военнослужащих, и подняла настроение не только в наших войсках, но и в обществе, и дала нам надежду, что это наступление будет не последним", – сказал генерал.

"Надо учиться воевать, побеждать, делать выводы по собственным ошибкам. Необходимо готовиться не только к обороне, но и к наступлению", – добавил командующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, защитники Украины отбили более шести десятков вражеских атак только на Покровском направлении. Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов российских захватчиков.

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