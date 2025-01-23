'Надеюсь, что смогу танцевать': тяжелораненый шахтер Виталий доверил свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

"Я упал от взрыва, поднимаю голову и вижу, как подъезд родительского дома сложился". Эти ужасные воспоминания навсегда отчеканились в памяти Виталия, шахтера из Торецка. В тот день он как раз возвращался домой из ночной смены и попал в эпицентр обстрела, во время которого получил тяжелое ранение ноги. Свою историю мужчина доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Вспоминая первые минуты после обстрела, Виталий признается: очень боялся стечь кровью прямо посреди улицы, ведь мобильной связи в городе тогда не было. К счастью мимо проезжал мужчина, который дал сработавшую резиновую веревку как турникет. Впоследствии подъехали волонтеры, которые доставили Виталия в больницу. Сначала лечили в Днепре, а основную операцию мужчине провели уже в Запорожье. В настоящее время Виталий проходит стоимостное лечение. Помощь лекарствами оказал Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Спасение раненых взрослых".

"Надо поправляться, другого выбора нет. Пока на ногу нельзя наступать, но надеюсь на лучшее. Врач сказал, не знает, буду ли танцевать, но ходить буду точно. Спасибо очень за помощь", — говорит Виталий.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Историю Виталия смотрите по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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