"Надеемся, что выживем": оккупанты уничтожили надписи детей, сделанные во время блокады Мариуполя. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики уничтожили надписи, сделанные детьми во время бомбежки и блокады города российскими военными преступниками. Трогательные послания оставили маленькие украинцы, которые прятались от вражеских обстрелов в Приазовском государственном техническом университете.

О том, что оккупанты продолжают уничтожать доказательства своих преступлений, сообщил Мариупольский городской совет. Фотографиями детский надписей пресс-служба поделилась в Telegram-канале 9 октября.

"Меня зовут Ростик, мне 11 лет. Сейчас идет война", – написал мальчик, который встретил полномасштабное российское вторжение в Мариуполе.

"Дина, 16 лет, Марик, Левый берег, Ленинградский. Надеемся, что выживем", – написала девочка.

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"Я хочу додому", "Выживи, зайка", "Жаль, что ты больше не увидишь от меня новостей, но ты не расстраивайся", – такие послания вместе с рисунками оставили дети.

Девочка Эля из Левого берега Мариуполя рассказала, что ей 9,5 лет. "Я прячусь от войны... Сегодня уйду отсюда. Я рада, что ты видишь этот текст", – написала малышка.

"Я Ната, сегодня 19 марта 2022 года. 24-й день войны. Сама из Восточного, 24 февраля нас обстреляли и мы сбежали из дома. Эта история закончится, оставив за собой лишь воспоминания, страх и кровь", – оставила текст на стене другая жительница города.

В горсовете отметили: истории людей, которые пережили ужасы войны, все равно останутся с нами, несмотря на усилия захватчиков.

"Это наша общая память о трагедии мирного Мариуполя, который уничтожили и убили российские оккупанты. И мы никогда об этом не забудем и никогда не простим!" – подытожила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук недавно сообщил, что оккупанты углубляют порт Мариуполя, чтобы вывозить награбленное из Украины.

– Как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь" в Мариуполе, смотрите по ссылке.

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