Над Украиной выглянет солнце: Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на 2 января

Таша Адамович Общество 14:04, 1.01.2021 Обновлено: 14:08, 1.01.2021

В Украине 2 января ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет на всей территории страны.

Такой прогноз погоды дали в Укргидрометцентре. На западе и юге воздух прогреется чуть больше, чем на востоке и севере.

Средняя температура составит:

  • ночью 0...+2 °С;

  • днем +4...+6 °С.

Ветер преимущественно западный, 5–10 метров в секунду.

Днем теплее всего будет в Крыму и на Одесщине – до 11 и 9 градусов тепла соответственно, холоднее в восточных областях и на Сумщине – всего 4 градуса выше нуля.

Прогноз погоды на 2 января
meteo.gov.ua

В субботу, 3 января также существенных осадков также не будет. Ночью столбики термометров покажут +2 ...-3 °С, в Карпатах до -4...-9 °С. Днем воздух прогреется до +1...+6 °С, на крайнем юге страны и Закарпатье потеплеет до +10 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м / с.

Прогноз погоды на 3 января
meteo.gov.ua
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Рождество в Украину придет похолодание до -14 градусов. По словам главы отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, основные морозы придутся на ночное время.

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