Начальницу, уволившую на Ривненщине воспитательницу за фото в купальнике, вернули на работу

Заведующая детским садом в селе Бугаевка Ривненской области Лариса Музыка, которая уволила воспитательницу за фото в купальнике, через суд восстановилась в должности.

Женщине также присудили выплату компенсации за вынужденные прогулы, пишет "Суспільне".

Музыку уволили в 2019 году, когда учреждение меняло собственника. Тогда в местном сельсовете отметили, что она вовремя не подала документы и не отвечала на звонки, поэтому было решено заменить ее другим человеком.

После этого женщина подала в суд и потребовала выплатить ей компенсацию за вынужденные прогулы. Суд частично удовлетворил иск и обязал сельсовет восстановить ее в должности путем заключения трудового договора, а также выплатить почти 71 тысячу гривен компенсации.

В сельсовете заявили, что подали апелляцию. Заседание должно состоятся 28 марта. Женщину уже вернули на работу, а вот вопрос о компенсации намерены решать уже после апелляции, пока же ей выплатили только месячную зарплату, а также отпускные за остаток отпуска до увольнения.

По словам Николая Карапетяна, главы Радивиловской территориальной общины, частью которой стала Бугаевка, большинство сотрудников детсада были против возвращения начальницы, однако не выполнить решение суда нельзя.

Адвокат Музыки уточнил, что женщина приступила к выполнению своих обязанностей с 16 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитательницу детсада Виту Черешневскую уволили в 2018 году из-за того, что она опубликовала в соцсети фото в купальнике.

Женщина заявила тогда, что у нее с заведующей несколько лет длился конфликт.