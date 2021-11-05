Начальник Генштаба ВСУ о ситуации возле границ Украины: наращивания сил РФ нет, ситуация контролируемая

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Общество
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Начальник Генштаба ВСУ о ситуации возле границ Украины: наращивания сил РФ нет, ситуация контролируемая

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что концентрации и наращивания военной техники на оккупированных территориях Донбасса нет. Украинская армия продолжает контролировать ситуацию на линии разграничения.

Об этом он рассказал в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Таким образом он развеял опасения ведущего и аудитории, получивших информацию от западной прессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В России, точно так же как и у нас, проходили военные учения "Запад 2021" и перемещение техники не может во время тренировочных боев проводиться за одни-двое суток. Были сосредоточены войска для учений, однако после их завершения они возвращаются на пункты своей постоянной дислокации", – рассказал Шаптала, добавив, что регулярная армия России не приблизилась к украинским границам, а напротив, отошла вглубь своих основных позиций.

Видео дня
Сергей Шаптала в студии .

Также глава Генштаба подчеркнул, что в представлении ситуации на фронте не стоит целиком опираться на американские и другие западные СМИ. Они сами берут срезы данных из разных информационных источников и только потом проводится анализ всего материала.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный украинский журналист поделился подробностями применения нашумевшего беспилотника Bayraktar против российской военой техники.

Свобода слова Савика ШустераВойна на Донбассевоенные ученияВооруженные силы УкраиныСавик Шустер