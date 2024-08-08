Начались вступительные экзамены: Клименко посетил лицей МВД в Виннице. Видео

Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил лицей МВД в Виннице, где уже через две недели будут учиться поступающие. Более 90 кандидатов со всей Украины, включая прифронтовые регионы, зарегистрировались на вступительные экзамены в лицей безопасности и национально-патриотического воспитания ведомства.

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Об этом Игорь Клименко рассказал в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что на прошлой неделе в этом учебном заведении завершили прием документов и начались вступительные испытания.

"Только в лицей в Виннице на вступительные экзамены по украинскому языку, истории и физподготовке зарегистрировались более 90 кандидатов из разных регионов Украины, в том числе и прифронтовых. Это в первую очередь дети погибших, раненых, пропавших без вести, пленных сотрудников органов и подразделений системы МВД, а также и ВСУ",– рассказал министр.

Глава МВД отметил, что всего в 5 лицеях в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Виннице и Ивано-Франковске будут учиться до 500 детей.

Министр осмотрел современное образовательное оборудование и комнаты проживания в лицее в Виннице.

"Осмотрел условия обучения и проживания. Современное образовательное оборудование, интерактивные зоны, комнаты проживания, надежное укрытие", – сказал министр о лицее в Виннице.

Клименко подчеркнул, что самое главное для министерства – поддержать и дать качественное образование детям наших героев.