Началась новая осенняя смена 'Блогер Кемпа' от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны

Очередной "Блогер Кэмп" стартовал! Дети от 10 до 16 лет, пострадавшие в результате войны в Украине, отдыхают, восстанавливаются, овладевают навыками блоггера, открывают для себя мир профессий и получают психологическую помощь в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" от Фонда Рината Ахметова. Осенняя смена продлится с 18 по 27 октября 2024 года в Закарпатье.

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"Блогер Кемп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы настоящего.

От мастер-классов по блогингу до творческих занятий, участники перемен развивают свои таланты и потенциал при поддержке опытных наставников и команды Фонда. Особое внимание в Кемпе уделяют психологической реабилитации: с детьми работают специалисты, прошедшие подготовку по специальной программе Фонда Рината Ахметова "Травма войны".

Участие в "Блогер Кемпе" принимают дети, пострадавшие в результате войны в Украине – это ребята, которых удалось вернуть на родину после незаконного вывоза в Россию; дети, потерявшие родителей из-за войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; дети из регионов, где продолжаются активные бои, а также пострадавшие от боевых действий и дети с деоккупированных территорий.

Благодаря проекту почти 5000 детей со всей страны отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь.

Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты. За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше по ссылке.