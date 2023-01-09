НАБУ объявило в розыск действующего нардепа, которая скрывала аренду элитной квартиры в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Маргариту Шол. Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год.

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В частности, Шол скрыла аренду элитной квартиры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"НАБУ разыскивает народную депутатку Украины IX созыва, не указавшую в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", – говорится в сообщении.

Ей объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.

Отметим, что Шол в 2019 году была избрана народной депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 107 в списке как беспартийная. Она является членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата IX созыва Михаила Волынца (ВО "Батькивщина"). Его подозревают во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Сам политик заявил, что не прячется, а находится на лечении в Киеве.

В НАБУ и САП заявили, что разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО "Укргазбанк" Кириллом Шевченко, которая в течение 2014-2019 годов якобы незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Пятерым участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате, в том числе и Шевченко.

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