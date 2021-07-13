На Житомирщине стартовала "Большая стройка" на трассе Ставище-Попельня

На Житомирщине стартовал ремонт трассы государственного значения Т-06-11 Ставище – Брусилов – Попельня.

Об этом сообщает Житомирская ОГА. Участок км 16+700 – км 36+420, км 43+500 – км 47+600 обновляется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Сейчас работы идут возле поселка Корнин на Попельнянщине.

Ремонт участка предполагает фрезерование существующего дорожного покрытия, выполнение земляных работ, устройство основы, устройства нижних и верхних слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, устройство металлического барьерного ограждения нанесение горизонтальной разметки.

Видео дня

"Кроме того, на автодороге Т-06-11 будет проведен капитальный ремонт моста через реку Ирпень в пгт Корнин на км 38+596", – говорится в сообщении ОГА.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее отметил, что в течение этого года планируется обновить и построить 6 500 км автодорог.