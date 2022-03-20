На Житомирщине поймали мародеров, которые обокрали дом погибшего защитника: 'воспитывали' розгами. Видео

В селе Левковичи Житомирской области местные жители задержали мародеров, которые обокрали дом погибшего защитника Украины. Преступников наказали уже традиционным способом: примотали к дереву и "воспитывали" розгами.

Об этом сообщает издание "УНИАН". Интересно, что группировка состояла из целой семьи. Однако отдуваться за кражу пришлось матери и сыну – отец семейства сбежал.

"Они выносили из дома защитника Украины, которого похоронили неделю назад, бытовую технику. Соседи сказали, что они уже вынесли ноутбук, а сегодня утром вернулись за телевизором и были пойманы "на горячем". Мародеров примотали к дереву и "воспитывали" розгами. Затем люди вызвали полицию", – рассказал местный житель.

Видео дня

Посмотреть видео можно по ссылке.

На Facebook-странице Коростенской районной администрации отметили, что власти поддерживают всех, кто остался без еды, одежды, лекарств.

"Поэтому, такие действия как мародерство должны быть не только осуждены, но и несут реальное наказание по законам военного времени", – подчеркнули там.

Как сообщал OBOZREVATEL, семья из города Вознесенск Николаевской области прославилась в сети своим бесстрашным поступком по отношению к российским оккупантам. Супруги не побоялись выгнать захватчиков-мародеров из своего двора, открыто послав их.

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