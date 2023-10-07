На Запорожье оккупанты снова пригрозили украинцам без паспорта РФ закрыть доступ к медицине

Российские оккупанты во временно захваченных городах в Запорожской области угрожают украинцам оставить их без медицины. Тем гражданам, кто не взял паспорт государства-агрессора, с 2024 года якобы хотят запретить пользоваться медицинскими услугами.

Такое заявление выдал гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. Его слова в пятницу, 6 октября, процитировали российские пропагандистские издания.

Предатель заявил, что до Нового года украинцев якобы не будут торопить брать документы вражеской страны, однако сразу после "будут принимать более жесткие меры". Он сказал, что на территории Украины, незаконно занятой российскими войсками, должны проживать "только граждане Российской Федерации".

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"Если до нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет", – сказал военный преступник.

Ранее сообщалось, что в захваченных Россией городах оккупанты нашли новый способ заставить местных жителей получать паспорта страны-агрессора. Теперь они готовы лишить оказавшихся в заложниках людей жизненно необходимых лекарств и грозятся отбирать детей.

Кроме того, на временно оккупированных территориях захватчики не разрешили старшеклассникам приступить к обучению, если у них не было российского паспорта. Кроме того, школьные наборы были предоставлены только тем детям, чьи родители имели паспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жителям временно оккупированных территорий важно сохранить свои жизни. Поэтому украинская власть не будет действовать радикально в отношении людей, которые в тех или иных условиях получили российские "документы".

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