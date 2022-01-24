На Закарпатье зафиксирован еще один случай полиомиелита: ребенок не был вакцинирован

В Закарпатской области зафиксировали еще один случай полиомиелита. Ребенок не был вакцинирован против этой болезни.

На данный момент проводится эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Первоначальные симптомы у ребенка появились еще 13 декабря прошлого года, когда он находился в учреждении здравоохранения с другим заболеванием. 24 декабря у малыша заметили признаки ослабления двигательной активности мышц ног (вялый нижний парапарез).

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У него взяли образцы биоматериалов и направили их в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. В понедельник, 24 января, там подтвердили наличие полиовируса в образцах.

Мама ребенка рассказала, что малыш не был привит, поскольку семья решила отказаться от вакцинации. Сейчас медики выясняют, как ребенок подхватил полиомиелит.

Отметим, что полиомиелит (или спинномозговой паралич) – это инфекционное заболевание, которое атакует нервную систему человека. Его легко подцепить через грязные руки. Возбудитель "живет" в носовых, ротовых выделениях и фекалиях больного человека.

В Минздраве подчеркнули, что лекарства от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка. В Украине детей от полио вакцинируют шесть раз. В 2 и 4 месяца прививают инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), а в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ).

При этом уровень охвата прививками от полио в Украине остается низким. По состоянию на 1 декабря 2021 года три дозы вакцины получили только 73,3% детей в возрасте до года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет риск распространения полиомиелита. В октябре в Украине зафиксировали случай паралича у полуторагодовалого ребенка из Ривненской области из-за полиомиелита. Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Спустя месяц случай полиомиелита подтвердили в Закарпатской области – там у 12-летней девочки парализовало ногу. После этого еще у четырех детей выявили заболевание. Все они не имели плановых прививок от полиовируса.