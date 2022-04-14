На Закарпатье задержан мужчина с удостоверением администрации Путина: хотел выехать в Румынию

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Раховском районе на Закарпатье мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и выехать в Румынию. В ходе обысков у одного из них обнаружено просроченное удостоверение уполномоченного представителя администрации президента России Владимира Путина.

Об этом сообщили в Facebook ГПС Украины. Отмечается, что по делу, возбужденному после попытки незаконного пересечения госграницы, обнаружили возможный российский след.

Правоохранители провели обыск и изъяли в доме фигуранта средства связи, транспорт, банковские карты, которые могли использоваться для незаконной деятельности.

"В доме мужчины обнаружили немало пророссийской атрибутики и просроченное удостоверение уполномоченного представителя администрации президента России. Подлинность документа будут изучать эксперты. Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

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Также пограничники отметили, что анонимные каналы и пропагандистские источники неоднократно были подмечены в призывах к украинским мужчинам выезжать за границу. Они рекламировали незаконные услуги и убеждали потенциальных жертв в тотальной коррупции на границе. Администрируются такие каналы с территории РФ и Беларуси.

Напомним: ранее в ВРУ зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения. Согласно документу, за незаконный выезд из страны мужчин призывного возраста может грозить до 12 лет тюрьмы. 9 апреля законопроект был№7268 направлен на рассмотрение профильного комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, всех военнообязанных граждан Украины, выехавших из страны, предложили срочно возвращать. За невыполнение такого требования им грозит 10 лет тюрьмы.