На Закарпатье вышедший под залог переправщик уклонистов хотел 'форсировать' Тису: чем все закончилось. Фото

Переправщик военнообязанных граждан Украины за границу, который ранее уже был задержан и вышел под залог в 90,8 тыс. грн, пытался переплыть Тису на Закарпатье с двумя попутчиками, чтобы попасть в Румынию. Пограничники отделения "Грушово" Мукачевского отряда задержали их на берегу реки.

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События происходили в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также было опубликовано фото задержания беглецов.

"Вышедший под залог переправщик пытался сбежать с двумя попутчиками через Тису в Румынию", – говорится в сообщении ГПСУ.

Все трое задержанных были одеты в гидрокостюмы. Это жители Днепропетровщины, Тернопольщины и Закарпатья.

"Водолазы" собирались переплыть реку, когда заметили наряд пограничников.

Мужчины попытались скрыться, и, чтобы их остановить беглецов, служащие ГПСУ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Одного из нарушителей, жителя Закарпатья, оперативники отряда ранее уже задерживали за попытку переправки через границу военнообязанного мужчины.

Тогда ему объявили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 90 840 грн.

Мужчина оплатил залог и вышел на свободу, после чего предпринял попытку бежать в Украину.

В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы) и ст. 185-10 (злостное неповиновение требованию военнослужащего или работника ГПСУ).

Судьбу "водолазов" будет решать суд. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к организации этой попытки незаконного пересечения границы, информировали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Госпогранслужбе рассказали, что задержали на границе военного, который в начале октября сбежал в Румынию. Узнав о мобилизации брата, он решил вернуться в ряды ВСУ.

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