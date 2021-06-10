На Закарпатье родители отказались от 13-летней дочери, которая спасла из горящего дома братьев и сестру

В Закарпатской области в Чинадиевский детский дом попала 13-летняя София Рознийчук. Родители отказались от дочери, которая в 2018 году вынесла из огня четырех братьев и сестру.

Свою историю девочка рассказала на видео, которое было опубликовано на YouTube-канале ГСЧС. Она отметила, что после того, как дом сгорел, некоторое время семья жила на улице. Потом ее забрали социальные работники (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Девочка за мужество и героизм стала лауреатом Всеукраинской акции Герой-спасатель-2019. Онаполучила награду из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Девочка рассказала, что младших детей из детдома родители забрали, а ее решили оставить.

София добавила, что в будущем хотела бы стать спасателем. Она даже показала подаренный костюм спасательный службы.

Как пишет "КП в Украине", маму Софии уже лишили родительских прав. Соцработники также обратились в суд, чтобы забрать права на ребенка и у отца. Известно, что мужчина живет со своими 7 младшими детьми и новой женой, а мать – в Виннице. Женщина отказывается видеться с дочерью.

Начальник Службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш рассказала, что они полгода искали отца Софии, чтобы он пришел к девочке в детский дом, но тот уехал в Киев.

Кроме того, мужчина заставлял Софию попрошайничать. Когда девочка попала в детдом, она не умела писать и читать. Она уже осваивает школьную программу на уровне второго класса, хотя по возрасту она должна учиться в 7 или 8-м.

"Отец даже не пытался отдать ребенка в школу, чем нарушил ее права. Я считаю, что ей лучше будет в детдоме", – сказала Кокиш.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 5 июня в городе Сквира Киевской области произошел пожар в жилом доме на улице Шолом-Алейхема. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб ребенок 2008 года рождения.