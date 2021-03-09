На Закарпатье реанимации забиты пациентами с COVID-19: появился фоторепортаж

Фотокорреспондент Сергей Гудак на своей странице в Facebook продемонстрировал серию фото из Центра легочных болезней на Закарпатье. Снимки иллюстрируют состояние украинских больниц и их готовность принимать пациентов с COVID-19.

Как отмечает журналист, снимки были сделаны 1 марта. На своей странице в социальной сети он также приводит комментарий главного врача Василия Скрипа:

"На шесть коек в реанимационном отделении у нас находится, вы не поверите, 7 больных. Четверо – на инвазивном ИВЛ... "Красная" зона – это не приговор, это инструмент обуздать эту болезнь... Очень важно, чтобы каждый житель Закарпатья понял – от него зависит эпидемическая ситуация будущего".

Фоторепортаж показывает будни медицинских работников в реанимационном отделении: от врачей и медсестер до раздатчиков пищи.

Отдельное внимание уделяется также и пациентам, которые подключены к аппарату ИВЛ. Большинство из них люди пожилого возраста.

На серию черно-белых снимков из реанимационного отделения отреагировали пользователи социальной сети. Многие из подписчиков поблагодарили фотокорреспондента за честный репортаж, некоторые призвали скептиков обратить внимание на происходящее в лечебных учреждениях и поменьше пользоваться общественным транспортом, в котором создаются предпосылки для передачи вируса.

Также людей возмутило бездействие властей:

"6 коек в реанимационном отделении.... И это в период эпидемии! Почему государство ничего не сделало для больниц за целый год? В Ухане за месяц построили мобильные госпитали, а наши даже не удосужились лекарства бесплатные закупить. Стыд. Ужас, что мои дети здесь будут жить...."

Как сообщал OBOZREVATEL: