На Закарпатье расцвели первые подснежники: где их можно увидеть. Фото

В нескольких районах Закарпатской области уже началось цветение первых крокусов и подснежников.

Как сообщает "Укринформ", массовое цветение ожидается примерно через полторы-две недели (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сейчас же первые цветы наблюдаются в долинах на Свалявщине, Иршавщине, Мукачевщине и в Ужгороде.

Агентство уточняет, что наиболее популярные локации на Закарпатье, где их можно увидеть, – в дендропарке Березинка под Мукачево, лесах Береговщины и Виноградовщины, Долине нарциссов под Хустом.

Напомним, что в 2020 году из-за аномально теплой зимы подснежники расцвели в Украине в начале января. Тогда их заметили в Киевской области и Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на начало весны в Украине. Так, в марте по всей территории страны ожидается прохладная погода с осадками.