На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8

Карина Бондаренко Общество 09:43, 4.01.2021 Обновлено: 10:01, 4.01.2021

В воскресенье, 3 января, в Мукачевском районе Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла.

Подземный толчок прошел без негативных последствий. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось на поверхности человеком.

"3 января в 00:08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком) в районе с. Барбово Мукачевского района", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на севере Италии 17 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8, которое ощущали в Милане, а в некоторых городах региона Ломбардия эвакуировали людей.

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