На Закарпатье произошел мощный оползень: возможна эвакуация населения. Фото

В Тячевском районе Закарпатской области произошел оползень площадью 10,5 гектара. Пока что угрозы для людей нет, но движение породы продолжается, поэтому возможна эвакуация населения.

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook. Он отметил, что на месте работают все необходимые службы, техника и личный состав, включая специалистов-геологов.

Как уточнил глава ОВА, оползень произошел в Дубовской общине в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство".

Виктор Микита подчеркнул, что сдвиг почвы продолжается. Поэтому спасатели ГСЧС и лесники круглосуточно мониторят ситуацию, анализируя и прогнозируя ее развитие.

"Подготовлена техника и личный состав ГСЧС, ЛГС и общины для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации природного характера", – отметил глава закарпатской ОВА.

Несмотря на то, что угрозы жизни и здоровью людей нет, принимаются меры по предотвращению и оперативному реагированию на изменения ситуации в районе оползня.

Микита сообщил, что уже уточнен план возможной эвакуации населения ближайшего населенного пункта и резервы для выполнения первоочередных задач.

В то же время в ГП "Леса Украины" рассказали, что оползень произошел из-за обильных осадков, которые прошли на Закарпатье в течение последних дней. Они спровоцировали сокрушительные паводки и серьезное размягчение почв.

"Процесс сдвига почвы продолжается! Из-за этого возникает критическая угроза перекрытия дорог и рек на Тячевщине, что может нанести ущерб домохозяйствам. Также в результате сокрушительного оползня повреждены сотни деревьев", – говорится в сообщении.

В организации рассказали, что схожая ситуация с подтоплениями произошла в 1998 году. Тогда паводком сносило жилые дома и местные дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове произошел оползень во время аварийных работ на газопроводе. В результате двое работников газовой службы оказались под слоем земли и погибли.

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