На Закарпатье поднялся уровень воды в реках, есть угроза прорыва дамбы на местной ГЭС. Фото и видео

В Закарпатской области после сильных снегопадов начались обильные дожди. Такие погодные условия привели к увеличению уровня воды в реках – она начала покрывать прилегающие к руслам территории. Кроме того, есть угроза прорыва дамбы на местной ГЭС.

В общей сложности по состоянию на 17:00 5 января было подтоплено уже 160 домохозяйств, 34 жилых дома и три помещения трансформаторных подстанций на территории нескольких районов, передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подтопления коснулись Береговского, Раховского, Тячевского, Хустского и Мукачевского районов.

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Как сообщили спасатели, возле домов случаются оползни, подтапливаются дороги, подвальные помещения, вода сносит деревья. Для контроля ситуации на дорогах усилено патрулирование полицейских и ограничено движение автотранспорта.

Как добавило издание ТСН, местная Теребле-Рицкая ГЭС, по словам местных жителей, полностью затоплена. Жители региона опасаются, что старая конструкция может не выдержать наплыв воды.

Подробнее о последствиях непогоды на Закарпатье, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на Рождество изменится в сторону похолодания. В преддверии православного праздника на большинстве территории страны ожидается дождь и мокрый снег.