На Закарпатье обнаружили мертвым 19-летнего парня: выяснились детали трагедии

В среду вечером, 10 ноября, на Закарпатье возле села Белки нашли повешенным 19-летнего парня. Умершим оказался местный житель по имени Валерий.

По предварительной информации, это было самоубийство, сообщает издание "Закарпатский диалог". Правоохранители открыли уголовное дело по статье 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой самоубийство, рассказала спикер Национальной полиции Закарпатья Анна Дан.

Трагедия произошла в урочище Телятинец. На месте обнаружения тела работали полицейские и медики. По словам друзей умершего, он был достаточно замкнутый. Кроме того, у него были проблемы с наркотиками и много долгов. Вероятно, это могло привести к самоубийству.

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