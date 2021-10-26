На Закарпатье 5-летний ребенок чуть не умер из-за китайской игрушки. Видео

На Закарпатье 5-летний ребенок прокусил светящуюся неоновую палочку, сделанную в Китае, и начал задыхаться. Мальчика удалось спасти благодаря экстренной помощи медиков.

Они дали ему сильнодействующие противоаллергические препараты, которые не дали опуститься отеку ниже к гортани и трахее. Аллерголог Оксана Коваль отметила, что это могло привести даже к анафилактическому шоку, передает "ТСН" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В магазине, где мама ребенка купила игрушку, они до сих пор лежат на витрине. Продавцы говорят, что они не могут снять товар с продажи, но предупреждают об инциденте покупателей. Однако мама считает, что предупреждение должно быть на упаковке или этикетке.

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В Госпродпотребслужбе отметили, что по данному вопросу к ним никто не обращался. При этом провести внеплановую проверку она имеет только в случае обращений потребителей. По словам юриста Павла мельника, это связано с тем, что потребители не хотят участвовать в судебных разбирательствах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Полтавской области в больнице умер двенадцатилетний мальчик. Ребенок дома получил сильные ожоги.