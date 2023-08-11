На ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды, 4-й энергоблок переводят в "холодный останов": в "Энергоатоме" оценили угрозы

Из-за преступных действий оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй. Поэтому российские захватчики решили перевести указанный энергоблок из "горячего" в "холодный останов".

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При этом оккупанты хотят, чтобы в состоянии "горячего останова" был шестой энергоблок ЗАЭС, что является очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома". Пресс-служба национальной атомной энергогенерирующей компании сообщила об этом утром 11 августа в Telegram.

Инцидент с утечкой воды случился в результате игнорирования российскими оккупантами правил эксплуатации оборудования, поскольку они приказали оставить четвертый энергоблок "горячим".

Во время указанного инцидента радиологического выброса в окружающую среду не было.

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство начало перевод четвертый энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов"", – рассказали в "Энергоатоме".

Шестой энергоблок в "горячий останов" захватчики переведут в течение следующих трех дней.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подчеркнул, что некомпетентное нелегитимное "руководство" станции от "Росатома" последовательно выводит блоки ЗАЭС из строя.

"И это преступление с умышленным повреждением оборудования четвертого энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано", – заявил он.

Котин уверен, что все, кто продолжает выполнять преступные приказы "Росатома" и доводит до критического состояния оборудование станции, после деоккупации нашей территории будут привлечены к ответственности.

Президент "Энергоатома" также сообщил, что высоковольтную линию связи 750 кВ отремонтировали. ЗАЭС была подключена к основной линии питания 10 августа в 19:02.

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ ночью 10 августа. Из-за этого пришлось временно использовать единственную доступную резервную линию в 330 кВ.

– Президент Польши Анджей Дуда убежден, что вероятность аварии на ЗАЭС выше, чем вероятность использования Россией ядерного оружия против Украины.

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