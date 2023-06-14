На юге Украины будут делать быстрые тесты на холеру: в Минздраве развернули инфекционные хабы

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и затопления территорий в Украине вырос риск заболевания холерой. Пока такие случаи и даже подозрения не зафиксированы, однако, учитывая опасность, на юге страны будут делать быстрые тесты для первичной диагностики этой болезни.

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Такими наборами для определения холеры и лечения пациентов обеспечили определенных врачей на Херсонщине и Николаевщине. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, в этих регионах, а также на Днепропетровщине развернули инфекционные хабы, в которых будут принимать пациентов с острыми кишечными и другими инфекционными болезнями. В этих больницах также подготовили дополнительные инфекционные койки.

"Каждый пациент с тяжелым течением острой кишечной инфекции или расстройством желудочно-кишечного тракта дополнительно обследуется на выявление возбудителя холеры. В настоящее время больницы на Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине готовы принимать пациентов с инфекционными заболеваниями. Они будут функционировать как инфекционные хабы и обеспечены необходимыми препаратами и средствами для быстрой диагностики острых инфекционных заболеваний", – отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве говорят, что эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и управляемая. В случае, если на Херсонщине не будет хватать медиков определенной специализации, туда направят специалистов из других областей.

"В случае вспышек инфекционных и других болезней и увеличения количества пациентов с территорий, подвергшихся подтоплениям, прорабатываются механизмы развертывания дополнительных инфекционных больниц в соседних областях", – добавили в министерстве.

Там отметили, что мониторинг циркуляции возбудителя холеры каждый год начинается с 1 июня и продолжается до сентября. Из-за разрушения Каховской ГЭС оккупантами контроль был дополнительно усилен.

Для этого в Одесской, Николаевской и Херсонской областях выбрано 38 точек мониторинга воды вдоль рек и морского побережья.

В Минздраве призвали украинцев не использовать индивидуальные колодцы на освобождаемых от наводнения территориях. Брать воду из таких источников можно только после проверки специалистами центров контроля и профилактики болезней. Совместно со спасателями после мониторинга воды и почвы они будут проводить дезинфекцию колодцев в подтопленных районах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Случаев заболевания холерой в южных регионах Украины по состоянию на 13 июня не зафиксировано. В то же время на Одесщине в воде были обнаружены возбудители ротавируса.

– В Одесском районе Черного моря были обнаружены случаи сальмонеллеза и кишечной инфекции. В ОВА призвали не игнорировать меры безопасности.

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