На востоке выглянет солнце, на западе пройдут дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 февраля

В субботу, 6 февраля, на востоке и юге Украины будет облачно с прояснениями, а запад и север накроет дождями и снегом.

Такой прогноз погоды дали синоптики "Укргидрометцентра" на 6 февраля. Похолодает на всей территории страны, уточнили они.

В южной части Украины ожидается:

в Симферополе – температура воздуха ночью -1...- 3°С, днем +2...+4°С, дождь со снегом;

Одессе – ночью -1...-3°С, днем 0...-2°С, дождь со снегом;

Николаеве – ночью -4...- 6°С, днем -1...-3°С, снег,

Херсоне – ночью -3...-5°С, днем -1...-3°С, снег.

В центре:

Запорожье – ночью -5 ...- 7°С, днем -1...-3°С, снег,

Винница – ночью -9...-11°С, днем -2...-4°С, снег,

Днепр – ночью -8...-10°С, днем -2...-4°С, без осадков;

Кропивницкий – ночью -10...-12°С, днем -2...-4°С, без осадков;

Полтава – ночью -11...-13°С, днем -3...-5°С, без осадков;

Черкассы – ночью -12...-14°С, днем -3...-5°С, без осадков.

На западе:

Ужгород – ночью и днем +2...+4°С, дождь;

Львов – ночью -4...- 6° С, днем -1...-3°С, снег,

Ивано-Франковск – днем -2...-4°С, ночью -4...-6°С, снег,

Черновцы – днем -2...-4°С, ночью -4...-6°С, снег,

Хмельницкий – днем -2...-4°С, ночью -6...-8°С, снег,

Тернополь – днем -2...-4°С, ночью -6...-8°С, снег,

Ривне – днем -2 ..-4°С, ночью -7...- 9°С, без осадков;

Луцк – днем -2...-4°С, ночью -6...- 8°С, без осадков.

На востоке:

Луганск – днем -3...-5°С, ночью -8...-10°С, ясно;

Донецк – днем -2...-4°С, ночью -8...-10°С, без осадков;

Харьков – днем -3...-5°С, ночью -9...-11°С, без осадков.

На севере:

Чернигов – ночью -10...- 12°С, днем -5...-7°С, ясно;

Сумы – ночью -9...-11°С, днем -5...-7°С, ясно;

Житомир – ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С, без осадков.

Ветер в Украине будет северо-западный, 3–8 метров в секунду.

В Киеве ночью температура воздуха ожидается -8...-10°С, днем -4...- 6°С, осадков не предвидится.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине 6–8 февраля ухудшится погода и похолодает. В частности, уже в субботу, 6 февраля, на юге, Прикарпатье и Винницкой области ожидаются снегопады.

В Карпатах ситуация с осадками будет особенно сложной. В остальных регионах первый выходной недели обещает быть сухим, отметили синоптики.