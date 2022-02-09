На Волыни у подростков из мочевых пузырей достали десятки магнитных шариков. Фото 18+

В Волынской области двое подростков попали в больницу с десятками магнитных шаров в мочевых пузырях. Предметы попали в организм юношей через отверстие уретры. Подростков пришлось оперировать.

Об этом сообщили на Facebook-странице Волынского областного пренатального центра. Как отметили в учреждении, два идентичных случая были зафиксированы в течение трех последних месяцев.

Речь идет о подростках 10-15 лет. Как рассказали в медицинском учреждении 62 и 24 магнитных шарика были изъяты из мочевых пузырей парней.

Внимание, фото 18+!

Видео дня

"В обоих случаях была выполнена цистотомия мини-лапаротомным доступом с последующим извлечением 62 и 24 магнитных шариков", – сказано в сообщении. В учреждении добавили, что пациентов выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период у них прошел без осложнений.

Медики отметили, что подростки в последнее время часто прибегают к интимным экспериментам, которые вредят их здоровью, и призвали родителей уделять больше внимания своим детям.

"В последние годы наше медицинское учреждение столкнулось с проблемой посторонних тел не только ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и часто встречавшихся и раньше ТБД (трахеобронхиального дерева), но и посторонних тел мочевого пузыря, которые в прошлые годы были казуистикой. Эта, так сказать, заведомо приобретенная патология несет большую опасность для юных пациентов, о последствиях которой они не задумываются", – сказали в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске Одесской области ученица школы проглотила четыре магнита, застрявших в ее желудке. В таком состоянии девочка проходила несколько дней, ей понадобилась операция.