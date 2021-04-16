На Волыни сожгли авто известной журналистки: в НСЖУ потребовали эффективного расследования

В селе Струмовка Волынской области в ночь на 14 апреля неизвестный поджег авто основательницы издание "Инсайдер медиа" Екатерины Дулапчий (Той). В Национальном союзе журналистов (НСЖУ) осудили преступление и призвали правоохранителей оперативно его расследовать.

Об этом председатель НСЖУ Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook. Он сообщил, что о том, что это умышленный поджог, свидетельствует видео с камер наружного наблюдения: неизвестный мужчина на спортивном мотоцикле заехал на территорию парковки, облил автомобиль неизвестным веществом и поджег.

Он рассказал, что Той входит в НСЖУ, длительное время работает в различных СМИ Волыни, до недавнего времени была члена Наблюдательного совета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. По словам Томиленко, чрезвычайный случай она связывает со своей нынешней журналистской деятельностью, ведь портал "Иnsider-media" недавно обнародовал серию резонансных журналистских расследований.

Томиленко также рассказал, что в комментарии для пресс-службы НСЖУ Той отметила, что поджог авто является актом устрашения и для коллектива издания "Инсайдер", и для других региональных журналистов.

"Мы из-за этого инцидента начали внимательно изучать практику атак на журналистов в Украине и видим, что поджоги – это распространенное явление. А случилось с моей собственной машиной, а не со служебной, возможно из-за того, что служебный автомобиль находится на охраняемой стоянке", – сказала журналистка.

"Волынская областная организация НСЖУ выражает поддержку коллеге и в своем заявлении требует от правоохранительных органов "эффективного раскрытия дерзкого уголовного преступления, наказание исполнителя, организаторов и заказчиков, а также осуществить комплекс исчерпывающих мер по защите Екатерины Дулапчий (Той), ее семьи и коллег от возможного посягательство на их жизнь и здоровье, вероятные противоправные посягательства на их имущество, а также защитить конституционное право коллег на осуществление журналистской деятельности в дальнейшем", – подчеркнул Томиленко.