На Волыни российскую литературу переделают в туалетную бумагу для фронта: очищают пространство от всего враждебного

В Ковеле инициировали акцию по очистке окружающего пространства от всего враждебного, в частности, от печатной русскоязычной литературы. Издания на языке страны-агрессора переделают на туалетную бумагу, которую отправят на фронт.

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Об этом сообщил портал misto.media. А организовали акцию волонтеры местного филиала общественной организации UA Resistance Foundation.

Они призывают сдавать на макулатуру русскоязычные журналы, газеты и книги. Все это отправят на производство по переработке бумаги в Ковеле.

По состоянию на сегодняшний день волонтеры собрали около одной тонны такого сырья.

Все желающие могут сдать активистам русскоязычную макулатуру в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00 по адресу: г. Ковель, ул.

Также можно договориться, чтобы эту литературу вывезли волонтеры. Для этого нужно заранее согласовать время и адрес по телефону +38 095 030 29 42.

Все сырье отвезут на "Ковельскую бумажную фабрику", где из него изготовят туалетную бумагу, которую отправят на фронт.

На предприятии говорят, что из книги средней толщины выходит один рулон бумаги.

"Мы хотим мотивировать людей отказываться от российского и помогать нашему войску. Поэтому призываем жителей не только Ковеля, но и других городов сдавать российские книги, а средства жертвовать в поддержку войска и делиться этим на страницах соцсетей с хештегом #російську_до_сраки", – призвала волонтерка общественной организации UA Resistance Foundation Дарья Панченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в Ирпене из местной городской библиотеки изъяли и отправили на пункт сдачи макулатуры 1100 кг русскоязычной и советской литературы. Вырученные деньги отправят на нужды ВСУ.

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