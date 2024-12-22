На Волыни осудили мужчину, который руководил группой в соцсети, где сообщал о перемещении работников ТЦК: как наказали

В Волынской области суд приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину, который препятствовал проведению мобилизации. Он руководил группой в мессенджере, в которой сообщал о перемещении работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Согласно приговору, его освободили от наказания, заменив реальный срок годом условного заключения. Об этом говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области.

Согласно судебным материалам, мужчина был администратором группы в Viber, где было более 13 тыс. подписчиков. Обвиняемый публиковал там информацию о местонахождении представителей ТЦК и СП и проведении ими мобилизационных мероприятий.

Своими действиями он препятствовал законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Публикации в мессенджере усложняли или делали невозможным осуществление законной деятельности ВСУ и других военных формирований или существенно понижали ее эффективность.

Таким образом своими умышленными действиями мужчина совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. На суде он признал себя виновным в совершении этого уголовного преступления и подписал соглашение с прокурором.

В результате его освободил от реального тюремного срока с испытательным сроком на 12 месяцев. Однако приговор может быть обжалован по в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, военно-политическому руководству Украины приходится принимать сложные решения в вопросе мобилизации, чтобы поддерживать обороноспособность страны на нужном уровне. Несмотря на дефицит живой силы власть пока не планирует снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить им уже воюющие на фронте бригады. Поэтому первоочередная потребность сейчас именно в вооружении, а не в снижении мобилизационного возраста.

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