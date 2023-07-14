На Волыни бетонная плита упала на двух человек, есть погибший. Фото

На Волыни произошла ужасная трагедия. Бетонная плита упала на двух человек. В результате один человек погиб.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Волынской области. Несчастный случай произошел в четверг, 13 июля, около 19:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"13 июля в 19:00 в службу 101 поступило сообщение о том, что в селе Веселое Луцкого района бетонная плита упала на 2-х человек. На место происшествия направили спасателей 20-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Торчин и группы спасательных работ Аварийно-спасательного отряда спецназначения", – говорится в сообщении.

Один из мужчин выбрался из опасной ловушки своими силами. А другого спасатели с помощью специального оборудования спасатели из-под плиты и вместе с работниками скорой помощи пытались реанимировать.

Однако, к сожалению, медики констатировали его смерть.

Как произошла трагедия, пока неизвестно. Пока устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 июля на Кураховской ТЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам войск РФ, упала крыша цеха. Под завалами котлотурбинного цеха теплоэлектростанции обнаружили тела троих погибших.