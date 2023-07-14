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На Волыни бетонная плита упала на двух человек, есть погибший. Фото

Ульяна Виноградова
Общество
1 минута
132
На Волыни бетонная плита упала на двух человек, есть погибший. Фото

На Волыни произошла ужасная трагедия. Бетонная плита упала на двух человек. В результате один человек погиб.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Волынской области. Несчастный случай произошел в четверг, 13 июля, около 19:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"13 июля в 19:00 в службу 101 поступило сообщение о том, что в селе Веселое Луцкого района бетонная плита упала на 2-х человек. На место происшествия направили спасателей 20-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Торчин и группы спасательных работ Аварийно-спасательного отряда спецназначения", – говорится в сообщении.

Один из мужчин выбрался из опасной ловушки своими силами. А другого спасатели с помощью специального оборудования спасатели из-под плиты и вместе с работниками скорой помощи пытались реанимировать.

Однако, к сожалению, медики констатировали его смерть.

Как произошла трагедия, пока неизвестно. Пока устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

На Волыни бетонная плита упала на двух человек, есть погибший. Фото
На Волыни бетонная плита упала на двух человек, есть погибший. Фото
На Волыни бетонная плита упала на двух человек, есть погибший. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 июля на Кураховской ТЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам войск РФ, упала крыша цеха. Под завалами котлотурбинного цеха теплоэлектростанции обнаружили тела троих погибших.

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