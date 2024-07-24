На войне каникул не бывает: Порошенко везет на фронт очередную партию дронов и окопных РЭБ

Петр Порошенко подготовил для бригад ВСУ очередную партию FPV-дронов, Мовиков и средств окопного РЭБа. Стоимость этой техники составляет 68 млн грн.

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Об этом пятый президент рассказал в своем видео. Он отметил, что всего с начала года уже передал в войска 21 тысячу FPV-дронов.

По словам Порошенко, если в начале года он вместе с волонтерами ставили своей целью привозить на фронт две тысячи дронов ежемесячно, то с недавних пор это количество удвоилось. Потому что на передке сейчас горячо и в прямом, и в переносном смысле, говорит политик. В отличие от Верховной Рады, руководство которой решило упразднить пленарные заседания на ближайший месяц, наши бойцы непрерывно отражают атаки врага.

"У меня за спиной 134 "Мовика", это фактически месячная норма, которая отправится на фронт через несколько дней. А передо мной тепловые "Мовики" для ночной работы. Их около 300 штук. Они очень нужны очень на фронте, сейчас это огромный дефицит", – говорит Порошенко.

"А это сорок самых современных комплексов окопного РЭБа, и они тоже очень нужны на фронте", – показывает лидер "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что, несмотря на обещания государства обеспечить армию в этом году миллионом дронов, запросы от бригад на беспилотные аппараты только растут.

"Поэтому мы вынуждены не останавливаться", – подчеркнул он.

"Будем требовать, чтобы государство улучшило свою работу. Чтобы, наконец, парламент вышел из отпуска и проголосовал за запрет московской церкви, за военную поддержку, чтобы наконец начался эффективный менеджмент страны. Потому что фронт – это приоритет. Это то, над чем мы все должны сейчас работать и вместе приближать Победу", – отмечает Петр Порошенко.