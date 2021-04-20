На Винниччине умер трехлетний ребенок с COVID-19

В Винницкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла маленькая пациентка – девочка, которой было 3,8 года.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что информацию о трагическом случае подтвердила заместитель директора областного департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко.

По ее словам, ребенок попал в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Медики несколько дней боролись за жизнь маленькой пациентки, но, к сожалению, она умерла. Известно, что у нее был детский церебральный паралич.

По данным Винницкого областного лабораторного центра, с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 3106 детей.

Напомним: 19 апреля стало известно, что в Днепре и в Одесской области умерли две 11-летние девочки с коронавирусом. Медики отметили, что причиной обоих летальных случаев не был непосредственно COVID-19.

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