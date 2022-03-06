На Винниччине из-за ракетного удара возник пожар на складе ГСМ: один человек погиб, трех спасли из под завалов. Видео

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Вследствие ракетных ударов оккупантов по Винницкой области, на одном из складов горюче-смазочных материалов возник пожар. Огнем охвачена площадь в тысячу квадратных метров, пострадало также админздание.

Об этом сообщает "Сегодня".

В ходе обстрела склада ГСМ пострадали люди. По состоянию на 14.35 спасателям ГСЧС удалось вытащить из-под завалов 4 людей. Один из них погиб.

Сейчас работы по поиску и спасению людей, а также по локализации пожара продолжаются.

Задействованы 111 сотрудников ГСЧС и 21 единица техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Виннице российские оккупанты нанесли удар по аэродрому Гаврышовка.

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