На Украину надвигается снежная буря: температура снизится до -7

В пятницу, 2 апреля, в большинстве областей Украины прогнозируют снег, налипание мокрого снега, местами метели, обледенения и снежные заносы.

Резкая смена погоды связана с перемещением холодного атмосферного фронта с севера Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Ожидается, что температура воздуха в ночь на 2 апреля снизится до -1 -7 градусов. Днем в пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах от -4 градусов до +1. Как следствие – существенно усложнится ситуация на дорогах.

"Хотя сегодня практически во всех областях Украины ожидается роскошная температура воздуха, до +14 +20 градусов, завтра ситуация кардинально изменится", – предупредила Диденко.

Согласно прогнозу, в Киеве ночью и утром выпадет снег, возможны метели и налипание мокрого снега. Днем осадки ослабнут, однако температура воздуха снизится до 2-5 градусов мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине погода с потепления 1 апреля изменится похолоданием 2-го числа и в выходные – температура воздуха опустится на 3-5 градусов. Также ожидаются осадки.