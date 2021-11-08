На Украину надвигается похолодание, ударят морозы до минус 8: синоптики назвали дату

Во вторник, 9 ноября, на части территории Украины ожидаются дожди. Также в ночь на среду украинцам стоит готовиться к сильным морозам – местами похолодает до минус 8 градусов.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, во вторник, 9 ноября, дожди пройдут на юго-востоке, а также местами на западе страны. На остальной части Украины будет сухо.

Днем температура ожидается в пределах 1-7 градусов тепла, только на юге будет теплее – до +11. Однако ночью ударят морозы – небольшие показатели со знаком "минус" будут на юге – там ночью ожидается 1-3 градуса мороза. Но на западной Украине будет по-зимнему холодно – до 8 градусов ниже нуля.

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По данным Укргидрометцентра, в среду 10 ноября на большей территории Украины будет солнечно. В Киеве дневная температура ожидается в районе 4-6 градусов тепла. Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях днем будет от +5 до +9 тепла. В Херсонской, Николаевской и Одесской областях 5-8 градусов тепла. Холоднее всего в среду будет на востоке – дневная температура не поднимется выше +5.

В четверг 11 ноября в Украине также будет солнечно. Ночные морозы достигнут отметок минус 10 градусов в Луганской области. На севере, западе и в центре страны ночью будет 4-6 градусов мороза, а на юге от минус 4 до минус 2. В Киеве ночью в четверг также будет морозно – до -5 градусов. Днем температура не превысит 5 градусов со знаком "плюс" в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях. В остальных регионах температура будет варьироваться от 5 до 9 градусов тепла.

Ближе к выходным ночные морозы немного утратят свою силу. На всей территории Украины в ночь на 12 ноября ожидается 0 – -3 градуса мороза. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях в пятницу столбики термометров вновь превысят отметку в +10 градусов. В Киеве ожидается 6-8 градусов тепла. На западной Украине от 6 до 11 градусов выше нуля. В Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях прогнозируется до 5-7 градусов со знаком "плюс".

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Новый год и Рождество украинцам следует готовиться к сильным морозам до -15 градусов, однако на снег в эти дни рассчитывать не стоит.