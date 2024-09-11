На Ukrainian Fashion Week представили уникальный проект VODA UA и FlowerPot

Бренд питьевой воды VODA UA совместно с цветочным маркетом FlowerPot представили на Ukrainian Fashion Week эксклюзивный проект в рамках сотрудничества с ведущими украинскими дизайнерами.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вдохновленный уникальной ДНК каждого бренда и новыми коллекциями, FlowerPot в коллаборации с VODA UA создал эксклюзивные букеты для дизайнеров, чтобы поздравить их с показом и выразить свою благодарность и поддержку. Это Федор Возианов, Ксения Шнайдер, Гуня и Эльвира Гасанова.

Эти букеты олицетворяют свежесть и совершенство от природы. Цветочные композиции стали символом вдохновения и поддержки творчества, объединяющего Украину и ее талантливых художников. Творчество этих величайших дизайнеров прославляет Украину на мировой арене, и мы гордимся возможностью быть частью этого важного процесса.

VODA UA продолжает поддерживать украинское творчество, объединяя искусство, природу и вдохновение в уникальных проектах.