На Ukraine World News покажут мультсериал об убийстве Путина

На новом телеканале Ukraine World News покажут мультипликационный сериал, в котором убивают российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении телеканала.

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Мультсериал "20 Майклов" создан сценаристом Валерием Жидковым и мультипликаторами Творческого Объединения "Видиво".

Напомним, Валерий Жидков – один из авторов студии "Квартал 95".

В основе сюжета мультсериала – гипотеза о том, что у каждого из нас на планете есть абсолютный двойник, а у кого-то и не один. Ученые нашли способ передвигаться между телами таких копий.

В одной из серий главный герой воспользуется случаем и убьет российского диктатора Путина, проломив ему черепную коробку. Не обойдется без двойников.

В другой серии, создатели посмеются над раздвоением личности Илона Маска, который то поддерживает Украину, предоставляя нам Starlink, то несет абсолютную чушь в пользу российской пропаганды. В мультфильме такое странное поведение Маска прояснено – его угнали инопланетяне для проведения над ним тайных уникальных экспериментов. Но при чем здесь двойники?

Премьера мультсериала на телеканале Ukraine World News в пятницу, 10 марта.

Ukraine World News – это новый украинский телеканал, который сейчас доступен для просмотра на YouTube.