На Тернопольщине тракторист нашел саркофаг возрастом 5 тысяч лет. Видео

В Тернопольской области тракторист во время полевых работ случайно обнаружил саркофаг, возраст которого около пяти тысяч лет.

Как сообщает "Урядовий кур`єр", находку сделали в селе Рыдодубы Чертковского района. Тракторист в поле зацепил и проломил каменную глыбу, под которой оказались отверстие. В нем он увидел человеческий череп.

"Когда археологи прибыли на место находки, то обнаружили в земле часть каменной могилы-саркофага из местного "красного" камня. Крышка, тоже каменная, была частично проломлена при обработке земли техникой. Предварительно, это типичное захоронение так называемой комаровской культуры, могильник "белопотоцкого типа", или культуры шаровидных амфор. То есть, речь идет ориентировочно о IV тысячелетия до нашей эры", – рассказала директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская.

Вход в саркофаг Урядовий кур`єр

Он отметила, что вскоре ученые отправятся на раскопки и точнее определят возраст саркофага и исследуют человеческие останки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на окраине поселка Самаровка Днепропетровской области археологи обнаружили остатки старинного города 18 века.