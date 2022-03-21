На заводе 'Сумыхимпром' произошла утечка аммиака – глава Сумской ОВА

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На химическом заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Предварительно, радиус зоны поражения составляет 2,5 км.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он также обнародовал рекомендации, как действовать населению в таких случаях.

"Зона поражения составляет около 2,5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум сейчас угрозы нет", – отметил Живицкий.

Он пока не уточнил, по какой причине произошла утечка.

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Отметим, что завод "Сумыхимпром" расположен в южной части города Сумы. Он занимает площадь в 226 га.

Аммиак является бесцветным газом с резким удушающим запахом, хорошо растворим в воде, взрывоопасен и токсичен. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Первая помощь при отравлении аммиаком:

выведите пораженного на свежий воздух;

дайте ему теплое молоко с пищевой содой;

надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

при поражении кожи – обмойте чистой водой, произведите примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты регулярно обстреливают Сумы и область. Так, 18 марта из-за артиллерийского обстрела произошел пожар на складе с лакокрасочной продукцией.

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