Утечка аммиака на заводе 'Сумыхимпром' ликвидирована. Видео

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Авария и утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром", которая прозошла из-за обстрелов российских оккупантов, ликвидирована. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили свои работы.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Также опубликовано видео с места аварии (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"В 7:49 авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории предприятия "Сумыхимпром" ликвидирована. Подразделениями ГСЧС работы завершены", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники предприятия начали регламентные работы по возобновлению технологического процесса.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, обстрел химзавода "Сумыхимпром" произошел под утро 21 марта. В результате был поврежден один резервуар и началась утечка аммиака.

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