На Сумщине в качестве сувенира продают воздух в банке: сколько стоит и как выглядит. Фото

В Сумской области в одном из поселков продают консервные банки с "воздухом родины" в качестве сувенира. Продажа происходит в сети, а одна банка стоит 40 гривен.

Об этом говорится в объявлении, которое опубликовал пользователь Роман Голуб на Facebook -странице "Vерижанська ОТГ Верхня Сироватка – Спадщина предків!"

Он опубликовал фото сувенирной банки. На нем фото поселка с надписью "Верижанский воздух родины". Также там написано, что срок годности воздуха до 31 декабря 2222 года.

Видео дня

На ней также указан состав: проценты воздуха из всех поселков Верижанской объединенной территориальной общины. 30% из Верхней Сыроватки, 10% – из Железняка, 7% – из Стенок, 8% – из Новоселицы, 20% – из Большого Бобрика, 10 – из Малого Бобрика, и по 5% из поселков Ивахновка, Юсуповка и Каменный.

"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома", – подписал в сообщении Голуб, добавив, что все средства от продажи пойдут на на развитие музейной комнаты Vерижиця.

Как сообщал OBOZREVATEL, работники российского телеканала "Дождь" подарили пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову необычный сувенир – футболку с надписью "Н***й такую работу".