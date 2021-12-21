На Сумщине семье с 14 детьми, у которых сгорел дом, собрали средства на новое жилье. Видео

В Сумской области многодетной семье, которая лишилась дома во время пожара, собрали средства на новое жилье. Деньги для семьи из 14 детей и 9 взрослых удалось насобирать благодаря неравнодушным людям и местным предпринимателям.

Предыдущий дом семьи из села Коровинцы сгорел из-за короткого замыкания. Тогда же люди лишились всех вещей, денег и документов. Об этом говорится в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одна из дочерей постращавших рассказывает, что во время пожара только чудом никто не пострадал. Из горящего дома малышей выносили прямо на огород. Пламя было такой силы, что из-за температуры взрывался шифер и разлетались стекла.

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Сразу же после происшествия погорельцев поселили в сельской амбулатории. Неравнодушные люди стали приносить туда одежду и вещи первой необходимости. Кроме того, благодаря местным жителям и двум аграрным предприятиям за непродолжительный период удалось собрать средства на новое жилье.

Также небезразличные люди отдали пострадавшим много вещей и мебели. Подарки многодетной семье, в том числе, собирали школьники, спасатели и военные. Наученные горьким опытом хозяева в первую очередь решили заменить в доме электропроводку, чтобы избежать новых пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева 16 декабря произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.

Напомним, 17 декабря в Николаеве вспыхнула проводка в девятиэтажке, что привело к пожару. Из задымленного дома спасатели эвакуировали десятки жителей.