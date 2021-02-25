На Сумщине попрощались с воином ВСУ, погибшим в пожаре на фронте. Фото

В городе Лебедин Сумской 24 февраля провели в последний путь воина бригады Вооруженных сил Украины имени гетмана Ивана Выговского – солдата Михаила Капрана. Он погиб 20 февраля во время пожара в блиндаже.

Фото с траурной церемонии обнародовала пресс-служба оперативного командования "Північ" в Facebook. Побратимы защитника напомнили, что он был эвакуирован медиками в ожоговый центр с 90% поражения тела, впрочем спасти его не удалось. 22 февраля Героя не стало.

Известно, что Капран служил в должности наводчика мотопехотного отделения 16 отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Ему было 34 года.

Похороны военного состоялись в его родном городе. Отдать последний долг воину пришли школьники, которые выстроились живым коридором у его дома. Кроме того, попрощаться с мужем пришло много его родных, друзей и побратимов.

Церемония прощания проходила согласно принятым военным традициям с участием военного оркестра и почетного караула. Гроб с телом защитника опустили в землю под военный салют и звучание государственного гимна Украины.

А национальный флаг, которым он был покрыт, передали жене погибшего Ангелине. Кроме того, женщине вручили грамоту скорби и уважения от главнокомандующего ВСУ.

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